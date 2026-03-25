Japón lamenta el incidente en la Embajada de China y promete una respuesta "apropiada"

Archivo - El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara. - Europa Press/Contacto/Kento Nara - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han lamentado este miércoles el incidente registrado la víspera en la Embajada de China en Tokio, la capital del país, tras la irrupción de un hombre que se identificó como miembro de las fuerzas japonesas y amenazó con asesinar a diplomáticos y trabajadores de la legación diplomática.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, ha afirmado que las autoridades niponas prevén adoptar una respuesta "apropiada" ante lo sucedido, que es "extremadamente lamentable" y podría provocar un nuevo aumento de la tensión entre los dos países. En este sentido, ha confirmado que diversos ministerios están cooperando para abordar el incidente después de que China presentara una nota de protesta ante las autoridades.

"Es verdaderamente lamentable que un miembro de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa, que debía cumplir la ley, haya sido arrestado bajo sospecha de entrada ilegal", ha declarado Kihara durante una rueda de prensa, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.

Así, ha confirmado que las fuerzas de seguridad están aumentando el número de agentes en el lugar y ha destacado que se tomarán "medidas adicionales según vaya avanzando la investigación" dado que el suceso tuvo lugar independientemente de la seguridad existente en el edificio.

El incidente ha propiciado un repunte de la tensión entre Pekín y Tokio, con las relaciones ya de por sí resentidas a raíz de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre la cuestión de Taiwán. Ahora, el Gobierno chino ha dicho estar "conmocionado" por este suceso, que está siendo investigado.

Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la cadena japonesa NHK que el hombre habría entrado "fuertemente armado" en la Embajada, donde las fuerzas de seguridad hallaron un cuchillo después de detenerlo, si bien no se registraron víctimas o heridos.