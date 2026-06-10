Japón y Malasia apuestan por reforzar su cooperación en seguridad energética y marítima

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Mick Tsikas/AAP/dpa - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y su homólogo de Malasia, Anwar Ibrahim, han acordado este miércoles profundizar su cooperación en materia de seguridad energética y marítima para incluir el suministro de gas natural licuado entre las partes ante el recrudecimiento del conflicto en Oriente Próximo.

Al dirigirse a la prensa tras mantener conversaciones con el primer ministro malasio, Takaichi ha señalado que los dos países han firmado un acuerdo de cooperación que afectan a sus respectivas guardias costeras para mejorar la "seguridad marítima regional" a medida que crece la tensión con China y las partes abogan por una región del Indo-Pacífico "abierta" y "libre".

En este sentido, han recalcado la importancia de trabajar conjuntamente para incrementar las cadenas de suministro de minerales de vital importancia, un asunto para el que han destacado que es necesario contar con países e insituciones "que piensen de forma similar", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

El encuentro mantenido entre ambos en Tokio, la capital japonesa, es la primera desde que se reunieron en octubre den Kuala Lumpuar en el marco de las reuniones que tuvieron lugar durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Desde entonces, ambos han reforzado sus lazos.

Malasia es un actor clave como exportador de productos energéticos, especialmente para Japón, y concentra en torno al 15% de los suministros de gas natural licuado del país asiático, mientras que Japón es uno de los principales exportadores de equipamiento eléctrico para la industria automovilística de Malasia.