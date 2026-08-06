Japón no descarta variar su política antinuclear cuando se cumplen 81 años del ataque de EEUU a Hiroshima

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no ha descartado este jueves variar la histórica postura antinuclear del país --contemplada en los conocidos como tres principios-- según las necesidad de seguridad nacional, cuando se cumple esta jornada 81 años del bombardeo atómico de Estados Unidos sobre Hiroshima.

Takaichi ha incidido en que Japón sigue de manera "inmutable" defendiendo "firmemente" los tres principios antinucleares y que promoverá de manera "realista y práctica" un mundo sin este tipo de armamento, si bien el Gobierno está considerando replantear estas premisas, de acuerdo a las necesidad de seguridad.

"Es prematuro comentar la versión final del texto, ya que estamos en pleno proceso de revisión de los documentos antes de fin de año", ha señalado la primera ministra en una rueda de prensa después de participar en una ceremonia de homenaje en Hiroshima por los 81 años del ataques estadounidense, informa Kyodo News.

Antes de hablar a los medios, Takaichi se ha reunido con asociaciones de supervivientes, que le han trasladado su malestar por la idea del Gobierno de revisar las políticas antinucleares que Japón adoptó tras la II Guerra Mundial debido al trauma nacional que supusieron los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki.

Los tres principios antinucleares que han regido la política japonesa desde entonces incluyen la renuncia a poseer, producir e importar armas atómicas. Sin embargo, algunas voces dentro del espectro más derechista del país, entre ellas la de Takaichi, han abogado por abandonar la tercera premisa.