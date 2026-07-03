Japón participará a nivel de ministros en la cumbre de la OTAN de la próxima semana

Archivo - La bandea de la OTAN en la cumbre de La Haya celebrada el pasado año. - Emmi Korhonen/Lehtikuva/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa, Shinjiro Koizumi, y de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, de Japón viajarán a Turquía la próxima semana para asistir a la cumbre de líderes de la OTAN, donde se espera una sesión paralela con los socios del Asia-Pacífico.

Koizumi ha explicado en una rueda de prensa que esta participación refleja la creciente cooperación en materia de seguridad entre la OTAN y lo socios de la región. "Quiero reafirmar nuestros sólidos lazos con la OTAN", ha indicado en declaraciones recogidas por la agencia Jiji.

Se espera que los ministros intercambien puntos de vista sobre la situación en Ucrania e Irán durante una serie de reuniones con cargos de la OTAN, toda vez que la alianza y Tokio comparten la visión de que la seguridad euroatlántica y la del Indo-Pacífico están "intrínsecamente ligadas".

En todo caso, a Ankara no se desplazará la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, pese a que los medios japonesas informan de que en un primer ministro se preveía que fuera la jefa del Ejecutivo la que representara a Japón en la cumbre.