Japón promete "avances" en la disputa por el secuestro de sus ciudadanos a manos de Corea del Norte en los años 70

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Mick Tsikas/AAP/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha prometido este martes "avances" en la disputa con Corea del Norte por el secuestro de ciudadanos japoneses en los años 70 y 80, un asunto que Pyongyang da por "solucionado" a pesar de que las autoridades niponas llevan años afirmando que aún hay cosas por hacer en este sentido.

Durante un encuentro con un grupo de representantes de familiares afectados por estos secuestros, Takaichi ha afirmado que "este asunto es urgente y supone un problema humanitario grave sobre el que no se debe perder más tiempo", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

Así, ha señalado que "apostará por abordar el asunto de maneras diferentes y a través de diferentes canales" para poder "trabajar con las autoridades norcoreanas" a pesar de que carecen de relaciones diplomáticas con Japón. "Buscaremos avances bajo mi mandato a cualquier precio", ha añadido.

Además, ha afirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha hecho compromisos y ha expresado su fuerte apoyo" a la hora de lograr una solución, una postura que le fue transmitida durante el encuentro entre las partes el pasado mes de septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Japón cifra oficialmente en 17 los ciudadanos que fueron secuestrados por Corea del Norte durante aquellos años, de los cuales cinco fueron repatriados en 2022, si bien Tokio acusa a Pyongyang de estar implicado en otras desapariciones de este tipo.

Las autoridades norcoreanas admitieron entonces haber secuestrado a trece ciudadanos japoneses en el pasado para enseñar japonés y entrenar a miembros de la Inteligencia del país. Al permitir el regreso de los cinco ciudadanos en cuestión, Pyongyang señaló que otros ocho habían muerto.