Japón rechaza incluir a Taiwán en las negociaciones con Filipinas para una delimitación marítima

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, junto al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, durante su cumbre en Tokio. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han rechazado incluir a Taiwán en el marco de las negociaciones bilaterales anunciadas con Filipinas para establecer una nueva delimitación marítima.

En rueda de prensa, el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, ha insistido en que un eventual acuerdo sobre delimitación de la frontera marítima solo "establecería los derechos y obligaciones de Japón y Filipinas", ha informado la agencia Kyodo.

De esta forma, Tokio ha subrayado que el acuerdo no tendría validez internacional para Taiwán, incidiendo en que el pacto "no sería jurídicamente vinculante para terceros".

En una cumbre la pasada semana, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., y la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, abordaron las disputas marítimas y las reclamaciones territoriales de China, pactando establecer una negociación para una delimitación marítima entre ambas naciones.

Tras definir a tanto Japón como a Filipinas como "democracias marítimas", insistieron en garantizar y reforzar la seguridad en una región "abierta" y "gobernada por leyes y no por la fuerza", en plenas tensiones con China por las delimitaciones marítimas.

Pese a que no comparten fronteras, como países costeros Japón y Filipinas tienen derecho a establecer una zona económica exclusiva que se extiende 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros desde sus costas, una zona que en parte también se solapa con parte de la zona económica de Taiwán.