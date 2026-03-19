Japón rechaza un informe de la Inteligencia de EEUU que apunta a un cambio en su postura sobre Taiwán

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han rechazado este jueves un informe de la Inteligencia de Estados Unidos que apunta a un cambio significativo en la postura de Tokio sobre la posible intervención militar japonesa en caso de que China ataque Taiwán, lo que deja entrever una creciente diferencia entre los países aliados.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, ha señalado que "primero hay que valorar qué constituye una situación de amenaza a la supervivencia teniendo en cuenta toda la información disponible". "La idea de que ha habido un cambio significativo en la política japonesa no es precisa", ha aclarado.

Así, ha recalcado durante una rueda de prensa que las palabras de la primera ministra, Sanae Takaichi, sobre este asunto, responden a un planteamiento sobre "cuál podría ser el peor escenario" y "no representa un desvío de la anterior política del Gobierno", según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

Los comentarios de Takaichi sobre la situación taiwanesa han provocado un desplome de las relaciones entre Japón y Estados Unidos y han suscitado la polémica, también en China, que ha aumentado la presión sobre Tokio al considerar que este tipo de declaraciones podrían servir a las fuerzas independentistas de la isla para impulsar la secesión.

El informe estadounidense ha sido publicado horas antes de la propia Takaichi se reúna en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su visita a Washington. "Sus comentarios representan un cambio significativo para una primera ministra japonesa en funciones", asegura el texto.