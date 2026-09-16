JD Vance alarga los plazos de Trump para la guerra de Irán: "Entrará en una fase muy diferente en un par de meses"

Archivo - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en el segundo día de la Convención Republicana para las elecciones de mitad de mandato, en Dallas, Texas - Ron Sachs - Cnp For Ny Post / Zuma Press / Europa

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado este martes que la guerra de Irán "entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", introduciendo así un nuevo matiz sobre la afirmación del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, de que el conflicto terminará "justo después" de las elecciones de medio mandato estadounidenses --las 'midterms'--, que tendrán lugar el 3 de noviembre.

"No podemos predecir el futuro, pero creo que el presidente está en lo cierto al decir que esto entrará en una fase muy diferente dentro de un par de meses", ha respondido Vance en una entrevista con el diario en línea New York Post, en alusión al calendario esbozado por Trump, que situó el fin de la guerra "justo después" de las 'midterms' o incluso antes.

De cualquier modo, el 'número dos' del Ejecutivo estadounidense ha subrayado que Trump, además de presidente, "es también el comandante en jefe, por lo que es quien determina cuándo comienzan y cuándo terminan los conflictos".

"En realidad, esto consta de dos fases, y la primera ya ha concluido", ha manifestado Vance, argumentando que "la primera fase consistía en destruir el programa nuclear (de Irán), desmantelar su capacidad militar convencional y acabar con su capacidad de proyectar poder tal como lo hacían hace apenas un par de años". "La segunda fase", ha explicado, "consiste en garantizar que no puedan reconstruirse y tratar de mantener la mayor estabilidad mundial posible tras todo ello".

Si bien el vicepresidente no ha concretado en qué fase se encuentra ahora el conflicto ni cuál comenzaría en noviembre según sus cálculos, sí ha subrayado que "Estados Unidos no está llevando a cabo operaciones agresivas" actualmente. "Simplemente no lo estamos haciendo", ha remarcado, tras asegurar entender "perfectamente que exista cierta impaciencia entre los estadounidenses" al respecto de las hostilidades.

"Lo que sí sucede es que los iraníes disparan ocasionalmente contra buques comerciales, aunque por lo general sin éxito", ha acusado, pese a que, por contra, las autoridades iraníes han denunciado en los últimos días ataques de Estados Unidos contra un mercante y varias embarcaciones más en el estrecho de Ormuz, sobre el que ha asegurado, sin citar fuentes, que ha "recuperado un nivel de tráfico muy superior al 50% de lo habitual" pese al bloqueo estadounidense y las restricciones iraníes.

Las palabras de Vance sobre una nueva fase de la guerra de Irán dentro de dos meses llegan después de que Trump haya estado incidiendo en que el conflicto terminará tras las 'midterms' o, según afirmó el pasado jueves, "tal vez antes".