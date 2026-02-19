El jefe de la administración tecnócrata de Gaza anuncia el despliegue de 5.000 policías palestinos en 60 días

Archivo - Edificios destruidos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alí Shaath, jefe de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la administración de tecnócratas creada para la Franja en el marco del plan de Estados Unidos, ha anunciado este jueves durante la reunión de la Junta de Paz que se está celebrando en Washington que está previsto el despliegue de unos 5.000 agentes de la nueva fuerza policial palestina de "transición" en un plazo de 60 días.

"Ahora hay una nueva autoridad al frente en Gaza, con un mandato claro y un compromiso claro para establecer el desarrollo y la estabilidad. Sin embargo, estamos operando en condiciones extremadamente difíciles", ha apuntado durante su intervención el líder de la administración de tecnócratas creada para supervisar la realidad de posguerra en el enclave palestino siguiendo el plan de Trump.

Así, ha lamentado que "gran parte de la Franja de Gaza ha resultado gravemente dañada e incluso destruida". "Las necesidades humanitarias son agudas, la ley y el orden siguen siendo frágiles. (...) Es por ello que es importante la disciplina y establecer prioridades", ha aseverado.

"Nuestras prioridades están definidas en cuatro categorías: primero, restaurar la seguridad con una policía civil profesional bajo una sola autoridades, una sola ley y una sola arma. Esto incluye el entrenamiento y desarrollo de una Policía gazatí formada por 5.000 agentes y que será desplegada en 60 días", ha anunciado.

En segundo lugar, ha recalcado la importancia de "reavivar las actividades económicas y los medios de vida de la población" y, en tercer lugar, "garantizar una ayuda de emergencia sostenible". "Después habrá que restaurar los servicios básicos, como la electricidad, el agua, la salud y la educación", ha añadido.

"Nuestro mandato es simple; paso a paso construir los fundamentos para una paz duradera, para la dignidad y la prosperidad para el pueblo de Gaza. Bendito sea el que hace la paz", ha apuntado.

UNAS 2.000 PERSONAS YA HAN SOLICITADO UNIRSE A LA FUERZA POLICIAL

Por su parte, el director de la Junta de Paz de Gaza, Nikolai Mladenov, ha afirmado que unas 2.000 personas ya han solicitado unirse a esa nueva fuerza policial gazatí, que asumiría las responsabilidades en cuestiones de seguridad que corren ahora mismo a cargo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades de Gaza.

"En las primeras horas, 2.000 personas ya han solicitado unirse a una nueva fuerza policial palestina de transición que se formará en Gaza bajo la autoridad de la Comisión Nacional con el apoyo de la Junta de Paz, entrenada en Egipto", ha explicado durante su intervención.

Dicha fuerza, ha explicado el político búlgaro, "permitirá garantizar que todas las facciones armadas en Gaza sean desmanteladas y todas las armas estén bajo el control de una autoridad civil". "La única manera de hacerlo es la plena implementación del plan de 20 puntos", ha aseverado durante su turno de palabra.

Mladenov ha afirmado, además, que se creará la Oficina del Alto Representante para Gaza de la Junta de Paz, que permitirá "apoyar, guiar y asistir" a la administración tecnócrata de Shaath --y que de momento estaría encabezada por él mismo--.

Este mecanismo permitirá "eliminar los obstáculos que enfrentará la comisión "al asumir el control civil y administrativo de la Franja de Gaza", tal y como ha indicado. "Planeamos trabajar con total transparencia bajo las directrices y la supervisión de la Junta de Paz y la Junta Ejecutiva", ha señalado.

Casi 50 países se han sumado a la sesión inicial de la Junta de Paz, excediendo así los participantes a los 27 miembros fundadores del organismo, entre los que solo hay dos países de la Unión Europea: Bulgaria y Hungría.