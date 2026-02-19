Trump confirma que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán al contingente para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un reciente acto en la Casa Blanca. - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este jueves distintas aportaciones económicas para la Junta de Paz creada para controlar el alto el fuego en Gaza, apuntado que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán con tropas al contingente internacional para la estabilización de la Franja.

En el marco del acto inaugural de la Junta de Paz para Gaza en Washington, el presidente norteamericano ha anunciado que varios países "están comprometiendo personal para ayudar a preservar el alto el fuego y garantizar una paz duradera". En concreto, ha destacado a Indonesia, país que ya informó que aportaría un contingente inicial de mil efectivos de forma inmediata, al que se podría sumar otros 7.000 de cara al verano.

"Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán han comprometido tropas", ha añadido tras centrarse en Indonesia, para después añadir que Egipto y Jordania proporcionan "entrenamiento de tropas y apoyo a la fuerza policial palestina".

Igualmente, Trump ha anunciado contribuciones económicas de Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait, todos ellos miembros fundadores de la Junta de Paz. Entre todos han contribuido "con más de 7.000 millones de dólares para un paquete de ayuda a Gaza", según ha señalado el líder norteamericano, reiterando que cada dólar es una inversión en estabilidad en Oriente Próximo.

En todo momento ha reivindicado la importancia del organismo creado por su Administración insistiendo en que "nunca ha habido algo parecido en términos de poder y de prestigio". "Estos son los mayores líderes mundiales", ha señalado reivindicado el apoyo de dirigentes de Oriente Próximo que son "respetados" y han sido "muy generosos con los fondos".

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha aprovechado su discurso en este acto para reivindicar la visión política de Trump, insistiendo en que "no hay un plan B para Gaza".

"El plan B es volver a la guerra. Nadie aquí quiere eso. El plan A, el único camino a seguir, es reconstruir Gaza de manera que se logre una paz duradera y sostenible, en la que todos puedan convivir pacíficamente y no tengan que volver a preocuparse por el conflicto, la guerra, el sufrimiento humano y la destrucción", ha resumido.

SEÑALA APOYO EUROPEO Y PRÓXIMO ENCUENTRO EN NORUEGA

Respecto a la participación internacional en la Junta de Paz, Trump ha quitado hierro a la ausencia de otras grandes potencias como Rusia y China, de quienes ha dicho que a la larga "van a participar". "Creo que lo harán. Quiero que todos comprendan todos los puntos de vista, porque no ayuda que todos tengan la misma ideología. Es necesario que todos estén juntos en esto", ha afirmado.

El presidente estadounidense ha valorado igualmente que "muchos amigos de Europa" hayan acudido a la cita en Washington. Pese a que solo Bulgaria y Hungría son miembros fundadores de la Junta de Paz, en la reunión de Washington ha habido representantes de Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Croacia, República Checa, Grecia, Finlandia, Chipre, además de la Unión Europea y Reino Unido.

"Estamos deseando que se conviertan en miembros de pleno derecho. Todos ellos quieren serlo y hemos tenido una gran respuesta por parte de Europa", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

Igualmente, Noruega organizará un evento que reunirá a la Junta de Paz, según ha anunciado el propio presidente, momento en el que ha ironizado con que cuando recibió esa notificación de Oslo pensó que era para darle el premio Nobel de la Paz.

"No me importa el Premio Nobel, me importa salvar vidas", ha subrayado, reiterando que le interesa que "no maten a personas de partes del mundo que están muy lejos de Estados Unidos".