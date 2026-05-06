El jefe del Ejército asegura que tiene una lista de objetivos para atacar si se reanuda la guerra en Irán

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, en Líbano - EJÉRCITO DE ISRAEL

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha asegurado este miércoles que tiene una lista de objetivos militares para atacar en caso de que se reanude la guerra contra Irán en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para lograr un fin al conflicto en Oriente Próximo.

"En Irán tenemos una serie de objetivos listos para el ataque. Estamos en alerta máxima para retomar una campaña amplia y contundente que nos permita consolidar nuestros logros y debilitar aún más al régimen iraní", ha explicado Zamir durante una visita al sur de Líbano junto al comandante del Mando Norte, Rafi Milo.

Zamir ha afirmado que la "cooperación y la coordinación con el Ejército" estadounidense sigue "en todo momento". "Seguimos supervisando la situación", ha expresado, agregando que en el frente de Líbano aprovecharán "cada oportunidad para infligir mayor daño" al partido-milicia Hezbolá y "debilitarlo progresivamente".

"Tenemos una oportunidad histórica para cambiar la realidad regional en esta campaña multiescenario", ha indicado, añadiendo además que el Ejército "no cejará en su empeño hasta que se garantice la seguridad y se encuentre una solución a largo plazo para las comunidades del norte" de Líbano.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona por parte de las fuerzas estadounidenses ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Islamabad.