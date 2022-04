El jefe del Ejército colombiano carga contra el candidato presidencial Gustavo Petro

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, el general Eduardo Zapateiro, ha desatado una tormenta política en Colombia tras arremeter contra el candidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro.

"A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura", ha apuntado Zapateiro a través de Twitter después de que Petro afirmara que mientras los soldados son asesinados, hay generales en la "nómina del Clan del Golfo".

"Senador, no se valga de su investidura (inviolabilidad parlamentaria) para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados", ha añadido Zapateiro.

El entorno de Petro ha denunciado que Zapateiro se ha inmiscuido en política en medio de la campaña electoral de las presidenciales pese a que la Constitución colombiana prohíbe que funcionarios del Estado tomen partido alguno y por ello ha habido quien ha pedido su dimisión.

Sin embargo, el otro gran candidato presidencial, Federico 'Fico' Gutiérrez, ha enviado un mensaje de respaldo a las fuerzas militares. "A mí sí me impresiona que indigne más un trino de un militar que las decenas de policías y soldados que han sido asesinados en la última semana", ha afirmado.

"La doble moral de algunos sectores políticos del país es impresionante. ¡Ya ni pena les da! Apoyo a nuestras fuerzas militares", ha publicado Gutiérrez.

El propio Petro ha salido al paso de estas palabras y ha acusado a Gutiérrez de respaldar una violación a la Constitución. "A alguien le falta leerse la Constitución de Colombia", ha publicado en un escueto mensaje en respuesta.

También ha intervenido en el debate el presidente saliente, Iván Duque, quien ha señalado a Petro por sus "comentarios incendiarios". "Hoy un senador de la República se pronunció agrediendo a las fuerzas militares, señalándoles de cómplices", ha afirmado.

"Que tenga la gallardía de denunciarlo ante las cortes, pero que no pretenda hacer política enlodando la institucionalidad", ha argumentado. "No pueden hacerse acusaciones impunemente y pretender que la institucionalidad no pueda dar respuesta", ha remachado.

Distintos sectores del Congreso de la República ha notificado citarán al general Eduardo Zapateiro el próximo martes para que dé explicaciones.