El jefe del Ejército iraní advierte que Teherán no dejará salir "impunes" a los responsables de la muerte de Alí Jamenei

Inicio de las ceremonias fúnebres en honor al difunto líder iraní el ayatolá Alí Jamenei y miembros de su familia en la Gran Mezquita Imam Jomeini Mosalla de Teherán - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe del Ejército de Irán, el general Amir Hatami, ha asegurado este domingo que las autoridades y la sociedad iraní no pararán de "buscar y exigir justicia", y que no dejarán salir "impunes" a los responsables de la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder de la República Islámica cuando un bombardeo de aviones israelíes sobre Teherán, en el comienzo de la ofensiva conjunta con Estados Unidos, acabó con su vida y la de varios de sus familiares el 28 de febrero.

"Quienes cometieron este crimen deben saber que la nación iraní y todos nosotros jamás cejaremos en nuestra búsqueda y exigencia de justicia, y no dejaremos impunes a quienes martirizaron a nuestro líder", ha subrayado en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, en el marco del segundo día de ceremonia fúnebre en honor al difunto mandatario, padre de su sucesor en el cargo, Mojtaba Jamenei.

Precisamente, Hatami ha manifestado su esperanza en que el nuevo líder iraní lleve a la República Islámica a seguir "con fuerza, determinación y sin la menor duda" el camino de Alí Jamenei, marcado por, ha subrayado, su "dignidad, orgullo, independencia y honor".

Sus palabras han llegado en el segundo día de ceremonias en la Gran Mosalla de Teherán, capital del país, donde millones de iraníes, según estimaciones de medios oficiales, han presentado ya sus respetos a los restos mortales del ayatolá fallecido.

Los restos mortales de Jamenei y su familia llevan reposando desde el sábado en la Gran Mosalla, completamente abarrotada desde primera hora de la mañana de ayer, en el comienzo de un largo funeral de estado que incluirá una multitudinaria procesión este lunes en las calles de la ciudad, a la que podrían acudir hasta 20 millones de personas.