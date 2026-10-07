El jefe del Ejército de Israel compara los fallos del 7-O con los del Yom Kippur y alerta de nuevos ataques

Archivo - El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, en una visita a la Franja de Gaza - EJÉRCITO DE ISRAEL - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha comparado este miércoles los fallos registrados en el marco de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados palestinos con los que precedieron a la guerra del Yom Kippur en 1973, al tiempo que ha advertido de posibles nuevos "ataques sorpresas".

Con motivo de los actos de conmemoración por el tercer aniversario del 7-O, Zamir ha visitado una nueva división de entrenamiento del Ejército junto a varios altos cargos de las Fuerzas Armadas, desde donde ha dado un discurso en el que ha lamentado esos "dos momentos tan dolorosos" de la historia de Israel.

"Fueron dos fracasos conectados por una amenaza. La lección que debemos aprender todos de ambas guerras es que debemos estar ocupados en la idea de un ataque sorpresa. Las fuerzas israelíes deben etar preparadas para ello", ha lamentado, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, ha hecho hincapié en que aún "se está lidiando con las raíces de estos fracasos", lo que forma parte de un "proceso de aprendizaje". "Estamos constantemente trabajando para asimilar estos fallos y evitar que se repitan. Este es mi deber como jefe del Ejército y el de todos aquellos que llevan el uniforme, ya sea de forma regular o estando en la reserva", ha apuntado.

"Un comandante que no cuestiona y que se aferra a sus propias creencias será derrotado. La realidad nos envía señales constantemente; es nuestro deber percibirlas, escucharlas y cambiar de manera continua. Al mismo tiempo, no debemos quedarnos estancados en el fracaso: debemos mirarlo de frente, aprender de él y seguir adelante", ha afirmado.

"Nuestras misiones se multiplican y el tamaño del Ejército representa nuestra capacidad estratégica en un país tan pequeño. La creación de la División 38 y el establecimiento de nuevas estructuras durante este último año son pasos necesarios para fortalecer el Ejército y reforzar la seguridad del Estado de Israel", ha sostenido.

Asimismo, ha reivindicado que esta división se ha convertido en una "división operativa que, el próximo año, se consolidará como una nueva división de reserva capaz de operar en cualquier escenario". "A los reservistas presentes: gracias. Todo el Estado de Israel debe agradecer las labores que han desempeñado durante los últimos tres años con un sacrificio extraordinario", ha zanjado.