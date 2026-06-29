Israel realiza nuevas incursiones en el sur de Siria y Damasco "condena enérgicamente" sus operaciones

Archivo - Un edificio de apartamentos dañado que alberga a varias familias sirias desplazadas y retornadas en la provincia de Dará, Siria - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

Hace un llamamiento a la ONU y la comunidad internacional para que "asuman sus responsabilidades" y tomen medidas para frenar a Israel

Israel asegura haber "eliminado a varios terroristas" en ataques contra el sur de Siria el sábado

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han condenado "enérgicamente" este domingo "los ataques israelíes, incluidas las incursiones" en las gobernaciones de Quneitra y Dará, en el sudoeste del país, "y el bombardeo de la zona con artillería, que ha aterrorizado a la población civil", en alusión a los ataques de helicópteros registrados en la localidad de Abdín, en Dará.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados condena enérgicamente los ataques israelíes, incluidas las incursiones en territorio sirio en las gobernaciones de Quneitra y Dará, y el bombardeo de la zona con artillería, que ha aterrorizado a la población civil", ha declarado la cartera en un comunicado difundido en redes sociales.

En el mismo, la diplomacia siria ha calificado dichas acciones como "una flagrante violación de la soberanía e integridad territorial de Siria, así como una nueva infracción del Derecho Internacional, la Carta de Naciones Unidas y el Acuerdo de Separación de 1974".

"La continuación de estas prácticas agresivas socava los esfuerzos por consolidar la seguridad y la estabilidad, agrava el sufrimiento de la población civil en las zonas afectadas y amenaza con una mayor escalada y tensión en la región", ha agregado.

Asimismo, Damasco ha realizado "un llamamiento a Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que asuman sus responsabilidades y adopten las medidas necesarias para poner fin a estas reiteradas violaciones y garantizar el respeto del Acuerdo de Separación, salvaguardando así la soberanía y la integridad territorial de la República Árabe Siria".

La denuncia emitida por la cartera de Exteriores siria llega al calor de las informaciones de medios como la agencia de noticias estatal siria SANA, que ha apuntado al ataque contra Abdín y sus alrededores con "artillería y ametralladoras de helicópteros", si bien los daños ocasionados se habrían restringido al ámbito material.

La agencia ha informado de vehículos militares israelíes entrando en la citada localidad, a lo que los vecinos habrían respondido intentando bloquear con piedras las carreteras que conducen a la localidad para impedir que las fuerzas israelíes volvieran a entrar en ella, mientras que, de manera paralela, estas habrían disparado también contra residentes en la cuenca del río Yarmuk antes de retirarse.

Si bien SANA ha situado los citados ataques en este domingo, el Ejército de Israel apenas se ha referido este domingo, en las primeras horas de la mañana, a un ataque en el sur de Siria.

"Ayer (sábado), las fuerzas de la Brigada Etzioni, bajo el mando de la División 210, eliminaron a varios terroristas armados en la zona de seguridad del sur de Siria", ha afirmado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ha subrayado que éstas "seguirán operando en la zona de seguridad del sur de Siria y eliminarán cualquier amenaza para los ciudadanos del Estado de Israel y para las FDI".