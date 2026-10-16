El jefe del Ejército traslada a Trump su disposición a "trabajar de buena fe" para "una paz justa" en Sudán

Archivo - El presidente del Consejo Soberano de Transición y jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, durante una visita a Rusia en octubre de 2019 (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, ha trasladado a Estados Unidos su disposición a "trabajar de buena fe" para intentar lograr "una paz justa" en el país, en el marco de los esfuerzos de Washington para poner fin al conflicto abierto en 2023 y las tensiones bilaterales por la negativa de Jartum a aceptar un alto el fuego bajo las condiciones propuestas.

Al Burhan ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que mandó recientemente un mensaje al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para "reafirmar el compromiso de Sudán con los esfuerzos de paz de Estados Unidos", encabezados por el enviado especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos.

"El Gobierno de Sudán está preparado para trabajar de buena fe con todas las partes para una paz justa y duradera que salvaguarde nuestra soberanía, unidad, integridad territorial y la dignidad de nuestro pueblo", ha manifestado el también presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán.

El mensaje llega cerca de dos semanas después de que el propio Al Burhan rechazara las "presiones" de Estados Unidos, después de que Washington le denegara el visado para asistir a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas por negarse a aceptar una tregua incondicional de tres meses con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán ha expresado en numerosas ocasiones su voluntad de "eliminar" a las RSF y ha rechazado cualquier acuerdo que equipare a las partes en conflicto y no contemple la retirada de las paramilitares de las zonas que controla, principalmente en la región de Darfur (oeste).

Por otra parte, la organización civil Emergency Lawyers ha denunciado la muerte de cinco personas en un bombardeo achacado al Ejército de Sudán contra Abú Zuaima, en Kordofán Norte (centro), un ataque que habría destruido varias viviendas "en una zona sin presencia militar", sin que Jartum se haya pronunciado al respecto.

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.