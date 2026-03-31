El jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén expresa "pesar" por la aplicación de la pena de muerte a palestinos

Archivo - El jefe de la iglesia Católica en Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa - Europa Press/Contacto/Valeria Ferraro/Agf

"Solo sirve para profundizar en la brecha del odio entre israelíes y palestinos", ha dicho

Anuncia que las liturgias durante la Pascua se llevarán a cabo a puerta cerrada

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha expresado este martes su "pesar" tras la aprobación en el Parlamento israelí de la nueva legislación que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento a palestinos condenados por delitos de terrorismo.

"Recibimos con gran pesar la votación del Parlamento israelí sobre la pena de muerte, que solo sirve para profundizar en la brecha del odio entre israelíes y palestinos. Debemos trabajar con todas las partes para evitar un mayor deterioro de la situación", ha afirmado en una rueda de prensa recogida por Vatican News.

Pizzaballa también ha anunciado que las liturgias por la Pascua se llevarán a cabo a puerta cerrada, con un número limitado de fieles y la presencia de un obispo después de que las autoridades israelíes impidieran la entrada del jefe de la Iglesia Católica en Jerusalén a la iglesia del Santo Sepulcro durante la misa del Domingo de Ramos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido que la Policía actuó correctamente a la hora de impedir el paso a Pizzaballa en una decisión que fue tomada por motivos de seguridad en el marco de la guerra contra Irán. El incidente desató una oleada de críticas internacionales y obligó a Netanyahu a recular, concediendo al patriarca "acceso inmediato" al Santo Sepulcro.

El patriarca latino de Jerusalén --que ha detallado que las liturgias se transmitirán en vivo a los fieles durante la Pascua-- ha instado a "mirar hacia adelante con espíritu constructivo" tras lo sucedido a fin de que "la libertad de culto para todas las religiones sea siempre respetada y el statu quo, especialmente en el Santo Sepulcro, sea plenamente salvaguardado".

Así, ha resaltado que el incidente "brinda también la oportunidad de reafirmar claramente ciertos principios y derechos fundamentales" que son "esenciales e innegociables". "Durante siete siglos, una comunidad estable de frailes franciscanos ha vivido y realizado celebraciones en el Santo Sepulcro sin interrupciones, en toda circunstancia y situación, incluso durante los períodos más difíciles de la historia, incluyendo en tiempos de guerra", ha argüido.