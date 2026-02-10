El jefe interino del ICE defiende su gestión con unos "resultados históricos" pese a incidentes Minnesota

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons - Europa Press/Contacto/Jose Luis Magana

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, ha defendido este martes ante el Congreso los "resultados históricos" conseguidos durante el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, pese a los recientes incidentes registrados en Minnesota, asegurando que la agencia opera en el "entorno operativo más letal en su historia".

"A cualquiera que crea que puede intimidarnos: va a fracasar. Pese a los peligros, nuestras oficinas siguen cumpliendo su misión con firmeza. Esto es solo el principio. ICE mantiene su compromiso con el principio de que quienes ingresan ilegalmente en nuestro país deben rendir cuentas", ha señalado ante la comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes estadounidense.

Lyons ha defendido que la agencia ha logrado resultados "históricos" durante el segundo mandato de Trump. "Del 20 de enero de 2025 al 20 de enero de 2026, el ICE realizó casi 379.000 arrestos. Entre ellos, había más de 7.000 presuntos pandilleros y más de 1.400 presuntos terroristas", ha resaltado.

Dichos resultados han sido obtenidos en un contexto que ha definido como el "entorno operativo más letal en la historia" del ICE. "En el año fiscal 2025, las amenazas de muerte contra el personal de ICE aumentaron más del 8.000%. Las agresiones a agentes se han disparado más del 1.400%", ha asegurado ante la comisión.

Lyons ha puesto como ejemplo un incidente en el que un manifestante en el estado de Minnesota --donde se han desencadenado importantes protestas a raíz de la muerte de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes del orden-- llegó a arrancarle un dedo de un mordisco a un miembro del ICE, "incitado por funcionarios electos que definieron nuestras oficinas como la Gestapo o la Policía secreta".

"Las familias del personal de ICE se han sentido inseguras en sus hogares. Lo sé de primera mano porque mi propia familia fue blanco de ataques", ha expresado Lyons, quien ha defendido que el ICE existe para hacer cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos, basadas en el "sentido común, la soberanía nacional y la moralidad".

El representante estadounidense por California, Eric Swalwell, ha cuestionado a Lyons durante la audiencia por afirmar que quiere "un proceso de deportación similar a Amazon Prime" y le ha pedido incluso que se disculpe con la familia de Renee Good por haberla relacionado con el terrorismo doméstico.

Está previsto que comparezcan ante la citada comisión el comisario jefe de los servicios de Protección de Fronteras y Aduanas de Estados Unidos, Rodney Scott, y el director de los Servicios de Ciudadanía y Migración, Joseph Edlow. Si bien la audiencia no se centra en las muertes de Pretti y Good, los congresistas tendrán la opción de cuestionar a los jefes de las agencias migratorias del país por los métodos de detención de los agentes.