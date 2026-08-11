El jefe del Pentágono acude este miércoles en Panamá a un foro de la coalición Escudo de las Américas

Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, viajará este miércoles a Panamá, con motivo de un evento de la coalición militar americana contra los cárteles, si bien está previsto que se reúna con el presidente de ese país, José Raúl Mulino, y con "altos funcionarios" de Colombia.

El Departamento de Defensa así lo ha anunciado en un breve comunicado, donde indica que Hegseth brindará un discurso en el Foro de la Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), impulsada por Washington y conocida como Escudo de las Américas.

La agenda de Hegseth, que no precisa cuánto tiempo permanecerá en el país centroamericano, incluye un encuentro con el mandatario panameño y una "reunión bilateral con altos funcionarios de Colombia".