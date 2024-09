El jefe de la UNRWA insta a Israel a permitir la entrada de periodistas extranjeros en Gaza

Archivo - El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, Philippe Lazzarini (archivo) - Ramadan Al-Agha/APA Images via Z / DPA - Archivo

Pide a los medios de comunicación "presionar" para lograr "informar libremente" desde el enclave palestino



MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha instado este jueves a las autoridades israelíes a facilitar la entrada de periodistas extranjeros y medios de comunicación internacionales en la Franja de Gaza.

"Es lo normal que los periodistas internacionales cubran conflictos y guerras, pero no en Gaza. Durante casi once meses, los medios internacionales han tenida prohibida la entrada y no han podido informar de la crisis humanitaria ni del impacto de la guerra", ha aseverado.

En este sentido, Lazzarini ha expresado su "admiración" por el trabajo realizado por los periodistas palestinos que se encuentran en el enclave y ha pedido a los medios de comunicación a nivel internacional "ejercer una mayor presión para lograr entrar en Gaza e informar libremente".

"Siguen adelante a pesar de que muchos de ellos han sido asesinados. Necesitan el apoyo de sus colegas", ha destacado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X.

"La entrada de prensa internacional en Gaza es un deber para poder mostrar de forma independiente las necesidades humanitarias gigantescas de la población", ha explicado antes de afirmar que esto también permitiría mostrar "los grandes esfuerzos de las organizaciones humanitarias, que trabajan contra todo pronóstico".