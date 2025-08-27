El jefe de la UNRWA pide "voluntad política" para acabar con la "impunidad" de Israel en Gaza

Rueda de prensa de Philippe Lazzarini , El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA). - JUAN MANUEL SERRANO ARCE/UIMP

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha pedido este miércoles "voluntad política" para acabar con la "impunidad" de las autoridades israelíes en relación con la ofensiva desatada hace casi dos años en la Franja de Gaza, donde han muerto ya cerca de 62.900 personas.

"Ningún lugar es seguro en Gaza. Nadie está a salvo. Casi 700 días después, la gente sigue muriendo y resulta herida mientras el Ejército de Israel intensifica y expande sus operaciones", ha indicado Lazzarini en un comunicado difundido a través de redes sociales.

En este sentido, ha recordado que hospitales, escuelas, refugios y hogares han sido bombardeados "día tras día" y ha hecho hincapié en que "nada justifica estos ataques masivos contra la vida y la identidad palestina".

"La indignación no es suficiente. Es hora de actuar, tener coraje y voluntad política para acabar con este infierno en la tierra", ha apuntado, al tiempo que ha alertado de que periodistas, trabajadores humanitarios y personal sanitario "está siendo asesinado a una escala nunca vista en ningún otro conflicto de la historia reciente".

"Como si todo esto no fuera suficiente, el hambre amenaza a todos en Gaza con una muerte lenta y silenciosa, o a medida que buscan comida desesperadamente", ha aseverado. "Todo ocurre con impunidad, hasta el punto de que las atrocidades recientes han sido calificadas de desgracias y la hambruna sigue negándose", ha lamentado.