Jordania anuncia el derribo de diez misiles lanzados por Irán y asegura que no hay víctimas

El rey Abdalá II de Jordania durante una reunión en Amán el 21 de agosto de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Royal Hashemite Court apai

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Jordania ha anunciado este miércoles el derribo de diez misiles balísticos disparados por Irán como parte de su respuesta a los últimos bombardeos de Estados Unidos contra el país asiático, antes de agregar que otros tres han impactado en "zonas remotas", sin causar víctimas.

Así, ha resaltado en un comunicado que "Jordania ha sido objetivo durante las últimas horas de un ataque con misiles originado en territorio iraní", al tiempo que ha afirmado que los sistemas de defensa antiaérea actuaron "en línea con los procedimientos operativos aprobados" para hacer frente a la situación.

"Los equipos especializados han empezado a trabajar en los lugares en los que ha habido impactos para asegurarlos y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos", ha señalado, al tiempo que ha reclamado a los civiles no acercarse a "objetos desconocidos".

"Nuestras unidades y formaciones continúan desempeñando sus funciones las 24 horas del día, y los sistemas de vigilancia y defensa aérea están preparados para hacer frente a cualquier amenaza con el fin de preservar la seguridad del Reino, la seguridad de sus ciudadanos y la soberanía de su espacio aéreo", ha zanjado.

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó a última hora del martes una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, tras los recientes bombardeos llevados a cabo por el Ejército estadounidense en distintas zonas del país, la mayor parte en zonas cercanas al estrecho de Ormuz.

En esta línea, afirmó haber lanzado ataques contra intereses de Estados Unidos en Jordania e Irak --concretamente, la región semiautónoma del Kurdistán iraquí--, Kuwait y Bahréin, tras lo que las autoridades de Bahréin y Kuwait afirmaron que sus sistemas de defensa estaban respondiendo igualmente a ataques por parte de las fuerzas iraníes.