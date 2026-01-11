Jordania confirma su participación en los ataques de la pasada noche contra Estado Islámico en Siria

Archivo - Imagen de archivo de aviones de combate de EEUU y Jordania volando en formación - Europa Press/Contacto/Staff Sgt. Roidan Carlson

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Jordania ha confirmado este domingo que sus fuerzas aéreas participaron en "ataques de precisión" efectuados anoche contra posiciones de la organización yihadista Estado Islámico en varias localidades de Siria.

La implicación de las Fuerzas Aéreas jordanas ocurrió como parte de "los esfuerzos coordinados regionales e internacionales en la lucha contra el terrorismo", según un comunicado publicado en la página web del Ejército.

"Estas operaciones se llevaron a cabo en coordinación con socios en el marco de la coalición internacional en el contexto de buscar neutralizar las capacidades de los grupos terroristas y evitar que se reorganicen o utilicen esas zonas como puntos de lanzamiento para amenazar la seguridad de los países vecinos y la seguridad regional", añade el Ejército.

Los ataques fueron abanderados por Estados Unidos como parte de la Operación Ojo de Halcón lanzada y anunciada el 19 de diciembre de 2025 por orden del presidente Donald Trump en respuesta directa al ataque mortífero de Estado Islámico contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira".

En las últimas semanas las autoridades sirias y la Coalición Internacional contra Estado Islámico han lanzado una serie de operaciones contra el grupo yihadista en represalia por la muerte el pasado 13 de diciembre de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de esta ciudad.

Los ataques de este sábado han comenzado aproximadamente a las 12.30 horas de la Costa Este estadounidenses, es decir a las 20.30 horas en Siria (18.30 horas en la España peninsular).

"Los ataques de hoy han tenido como objetivo a Estado Islámico en Siria en el marco de nuestra iniciativa para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, evitar futuros ataques y proteger a las fuerzas estadounidenses y aliadas en la región", ha explicado el Manco Central.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización con sede en Londres, pero con informantes dentro del país, ha recogido que en la tarde de este sábado helicópteros estadounidenses han atacado posiciones de Estado Islámico en el desierto de Al Tabni, en el oeste de la provincia de Deir Ezzor. La cadena Syria TV ha informado de hasta tres explosiones en la zona por ataques estadounidenses en Aita y Shiha, en Al Tabni.

El portal Al Sharqiya ha informado también de ataques en Al Tabni y apunta además a otras acciones militares en Yabal al Dahik, en el desierto de Al Sujná, en Homs, así como en Tulul al Safa, en el desierto de Sueida.