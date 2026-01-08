Jordania impide un intento de contrabando de drogas a través de globos guiados por control remoto

Soldados de Jordania durante la pandemia de coronavirus - -/petra/dpa

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Jordania ha anunciado este jueves la desarticulación de un intento de traficar drogas usando globos guiados a través de control remoto, en el marco del repunte de las operaciones contra las drogas en el país, especialmente en las fronteras con Siria e Irak.

Así, ha indicado en un comunicado que los militares "frustraron a primera hora de este jueves un intento de contrabando de narcóticos transportados en globos guiados por dispositivos electrónicos".

"Los materiales fueron detectados por unidades de la Guardia Fronteriza", ha dicho, antes de resaltar que los globos fueron derribados dentro de territorio jordano, sin dar una cifra de drogas incautadas o su tipo.