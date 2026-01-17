Un juez da a Trump 21 días para "rectificar" la deportación por "error" de una estudiante universitaria a Honduras

El presidente de EEUU, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juez estadounidense urge al presidente Donald Trump a "rectificar" en el plazo de tres semanas --21 días-- el "error" que cometió al deportar a Honduras a una estudiante universitaria mientras viajaba para pasar Acción de Gracias con su familia en Texas, y ha solicitado que se le conceda un visado de estudiante.

Así lo ha dictaminado este viernes el juez de distrito Richard Stearns en Boston después de que un abogado de la Administración se disculpase a principios de esta semana por vulnerar, en "un error trágico y evitable", una orden judicial que habría impedido que la estudiante Any Lucía López Belloza, de 19 años, fuera enviada a Honduras, país desde el que su madre la trasladó a Estados Unidos a los ocho años.

Stearns ha subrayado que EEUU cuenta con recursos que le permiten "hacer justicia a Any sin comprometer ningún interés inmediato que pueda tener en la aplicación de las leyes de inmigración". De hecho, ha matizado el juez, "no existe una solución única para lograr que se haga justicia en lo que todos coinciden en que fue una amalgama de errores".

En este contexto, señala el pronunciamiento, la "solución más sencilla" --y la recomendada por el magistrado al cargo del caso-- sería que el Departamento de Estado de EEUU otorgase a Any un visado de estudiante "para que pudiera continuar con sus estudios mientras su status migratorio se resuelve".

Una opción alternativa pasaría por ordenar al Ejecutivo de Trump que se haga cargo del regreso de la joven universitaria al país, "bajo la amenaza de una acusación de desacato si el Gobierno se niega a cumplir".

Así las cosas, Richard Stearns ha concedido 21 días a la Administración Trump para comunicar la forma en la que procederá, y ha afirmado que "el tribunal prefiere dar al Gobierno la oportunidad de rectificar el error que reconoce haber cometido en el aso de Any antes de emitir cualquier otra orden".

A tal fin, el tribunal ordena al Departamento de Justicia que comunique esta decisión al Secretario de Estado, con la recomendación del tribunal de que se conceda un visado de estudiante --u otro visado equivalente-- a Any, a discreción del Secretario. El tribunal espera una respuesta en un plazo razonable, pero en ningún caso superior a veintiún (21) días a partir de la fecha de la presente orden", concluye el auto.

Este dictamen ha visto la luz en un momento de creciente tensión social en el que la movilización contra las políticas antiinmigración de Donald Trump han ido en aumento en distintos estados del país, siendo la ciudad de Minneapolis uno de los principales focos de las últimas protestas, después de que un agente del servicio fronterizo estadounidense (ICE) matase a tiros en esta ciudad a Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos.