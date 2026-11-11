Un juez de Florida mantiene viva la demanda de difamación de Trump contra la BBC

El presidente de EEUU, Donald Trump, antes de iniciar un viaje a Florida. - Patrick Witty/White House / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal de Florida ha decidido admitir a trámite la demanda por difamación presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la cadena pública británica BBC, a la que exige una compensación de casi 9.000 millones de euros.

El magistrado ha desestimado las reclamaciones del presidente basadas en la ley estatal sobre prácticas comerciales desleales, pero ha admitido a trámite la demanda por daños y perjuicios después de que el programa Panorama manipulara sus palabras al unir dos secciones diferentes de un discurso antes de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos en 2021.

"La cuestión de si el presidente Trump puede demostrar estas acusaciones y acreditar que sufrió daños y perjuicios en la fase de juicio sumario o en el juicio queda pendiente para otro momento", ha declarado el juez Jeffrey T. Kuntz, del tribunal federal del Distrito Sur de Florida.

El jefe de la Casa Blanca ha tachado este paso de "gran victoria contra las noticias falsas", tras celebrar el "varapalo judicial" a la BBC, cadena que describe como "una terrible manipuladora de la verdad".

En este sentido, Trump se hace eco de que la resolución judicial es "contundente" y establece que el propio medio de comunicación "creó la noticia". "Seguiremos luchando y derrotando a todos aquellos que intenten engañar al pueblo estadounidense", ha proclamado en un mensaje en redes sociales.

Por su lado, la BBC en un comunicado ha reconocido su "sorpresa" por la decisión pero ha dicho respetar la autoridad del tribunal, que con esta decisión abre paso a una nueva fase en el proceso.

"Seguimos confiando en nuestra postura y continuaremos respondiendo a través de los cauces legales correspondientes", ha subrayado la televisión pública británica. La BBC ya se disculpó oficialmente ante Trump por el citado contenido, que abrió una importante crisis en el seno de la cadena y forzó la dimisión del director general Tim Davie.