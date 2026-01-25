Un juez nominado por Trump prohíbe al Gobierno que "altere o destruya" pruebas de la muerte del enfermero Alex Pretti

Imagen de protestas en Nueva York contra la muerte de Alex Pretti a manos del ICE - Europa Press/Contacto/Billy Tompkins

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un juez nominado por el presidente de EEUU, Donald Trump, ha prohibido a las agencias del Gobierno que investigan la muerte a tiros este pasado sábado del enfermero Alex Pretti por agentes federales en Minneapolis que destruyan o alteren las pruebas recogidas sobre el incidente.

La orden dictada esta madrugada por el magistrado Eric Tostrud afecta al FBI, al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional, a cuyas órdenes actúa el servicio antiinmigración (ICE). Los agentes de esta unidad acribillaron al enfermero en el sur de la ciudad en medio de una enormemente cuestionada operación contra la migración sin papeles en la ciudad.

A todos ellos se les prohíbe, según el pliego judicial, "destruir o alterar la evidencia relacionada con el fatal tiroteo en el que estuvieron involucrados agentes federales", admitiendo así la petición formulada por las autoridades locales de Minnesota, concretamente la Oficina para la Captura de Criminales y la Fiscalía del Condado de Hennepin.

Las autoridades de la ciudad y del estado han actuado de esta forma porque llevan semanas denunciando que el ICE se está apropiando de las investigaciones sobre los casos de violencia extrema de sus agentes durante sus operaciones y no comparten información alguna con los servicios de la ley y el orden locales, lo que ha despertado preocupación sobre posible manipulación de pruebas.