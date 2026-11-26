Archivo - El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de EEUU, Brendan Carr, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de 2026 - Dominic Gwinn / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una jueza federal de Estados Unidos ha impedido a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), ente regulador de las emisiones de medios de comunicación en el país norteamericano, que lleve a cabo una revisión anticipada de las licencias de la cadena ABC News y de sus filiales --con la consiguiente posibilidad de retirada de las mismas--, lo que la televisión ha considerado como un intento de la Administración de Donald Trump de castigar opiniones contrarias a su gestión.

"Dada la naturaleza extrema, e incluso existencial, de la posible sanción a la que se enfrentan los demandantes --la pérdida de sus licencias de radiodifusión--, el tribunal concluye que los procedimientos de renovación anticipada de las licencias crean un riesgo suficiente como para disuadir a una emisora de una solidez normal", ha escrito la magistrada Loren AliKhan, del distrito de Columbia, en el dictamen.

En este sentido, ha concedido a la cadena su solicitud de prohibir a la FCC "cualquier acción continuada o adicional contra los demandantes en relación con los procedimientos de renovación anticipada de licencias".

AliKhan ha enumerado hasta once casos en los que Trump instó públicamente a la FCC a retirar las licencias a ABC, criticando su línea editorial acerca de su gestión. Asimismo, ha señalado que el presidente de la FCC, Brendan Carr, que a menudo se hace eco de las críticas del mandatario hacia medios de comunicación, "ha tomado la retórica del presidente Trump como sus directrices a seguir".

"Incluso si el tribunal tuviera en cuenta la riqueza colectiva de los demandantes, resulta difícil imaginar que cualquier emisora no se vería intimidada por las medidas concretas de los demandados encaminadas a hacer cumplir las repetidas amenazas del presidente Trump y del comisionado Carr de retirar las licencias a las emisoras demandantes", ha explicado.

En el fallo, la jueza ha remarcado que "este no es un caso dudoso", subrayando la validez del reclamo de ABC News a no sufrir represalias, así como el interés público en el ejercicio de la libertad de expresión.

Al hilo, AliKhan ha argumentado que, si bien "nadie duda de que la Comisión pueda hacer cumplir la ley de la manera que considere oportuna", al hacerlo "no puede tomar represalias ni castigar a los demandantes ni a otros titulares de licencias de radiodifusión por discursos desfavorables" a las autoridades.

Al calor del dictamen, un portavoz de la Comisión Federal de Comunicaciones ha declarado a la cadena NBC que estima que la petición concedida a ABC News "es errónea tanto en los hechos como en el derecho", por lo que "la FCC espera salir victoriosa en su totalidad en este asunto". "Seguiremos haciendo uso de nuestra autoridad legal para exigir a las emisoras que cumplan con sus obligaciones de interés público", ha agregado el portavoz de la agencia.

A su vez, la única comisionada demócrata de la FCC, Anna Gomez, ha acudido a las redes para declarar que la decisión del tribunal federal "demuestra que esta FCC es un tigre de papel, cuyas amenazas se desmoronan cuando se enfrentan a quienes están dispuestos a defender sus derechos".

"Cualquier cadena de radiodifusión que se enfrente a esta presión debería tomar nota y optar por la valentía en lugar de la capitulación, porque, como he dicho desde el principio, la Primera Enmienda está de su lado", ha espetado.

Por su parte, un portavoz de la propia ABC News ha celebrado la decisión judicial como "una victoria importante para la Primera Enmienda", que rige la libertad de expresión. "Agradecemos al tribunal su minucioso análisis", ha subrayado.