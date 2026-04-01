Una jueza de EEUU pospone hasta octubre el juicio federal contra Luigi Mangione

Archivo - El joven Luigi Mangione, acusado por el asesinato de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare - Europa Press/Contacto/Andrea Renault - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una jueza federal de Estados Unidos ha pospuesto hasta principios de octubre el inicio del juicio contra Luigi Mangione, el joven acusado por "asesinato en segundo grado" tras la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare.

"Me resulta dudoso trasladar el juicio por completo a 2027 cuando el juicio estatal no se ha aplazado", ha determinado la jueza del tribunal del distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, quien ha detallado que la selección del jurado tendrá lugar el próximo 5 de octubre, cuatro semanas después de lo previsto inicialmente.

Garnett ha informado así de que el inicio del juicio con las declaraciones iniciales de las partes se celebrará previsiblemente el 26 de octubre o el 2 de noviembre después de que los abogados de Mangione solicitaran un aplazamiento, expresando preocupación de que el caso federal se solapase con el estatal, según ha recogido la cadena CNN.

Mangione se declaró no culpable de dos cargos de acoso y de un cargo de "asesinato en segundo grado" en el marco del caso federal. El juez Gregory Carro, encargado del caso estatal contra Luigi Mangione, informó el pasado mes de febrero de que el juicio en Nueva York quedaba fijado para el 8 de junio, un proceso por el que está acusado de otros ocho cargos de los que se declaró no culpable.

El joven fue detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en la aseguradora, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.