Una jueza federal de EEUU bloquea la revocación de protecciones a haitianos a escasas horas de su fin

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una jueza federal de Estados Unidos ha impedido este lunes a la Administración de Donald Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a 350.000 migrantes haitianos a escasas horas de que éstos perdieran su protección frente a la deportación, como había ordenado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Es probable que los demandantes tengan éxito en su reclamación de que la decisión de la secretaria Noem de poner fin a la designación del TPS de Haití es arbitraria y caprichosa", ha afirmado la jueza del distrito de Columbia Anna Reyes en la argumentación que acompaña la orden, un documento en el que ha considerado "probable" el éxito de la alegación "de que la animadversión contra los negros y los haitianos motivó la decisión de la secretaria Noem de poner fin a la designación del TPS de Haití".

La magistrada, en un documento de más de 80 páginas en el que ha valorado los argumentos de ambas partes, ha aseverado que Noem "no tiene los hechos de su parte, o al menos los ha ignorado" y "no tiene la ley de su parte, o al menos la ha ignorado". "Al no tener ninguno de los dos (...) machaca (la red social) X", ha señalado, en alusión a las repetidas publicaciones de la responsable de Seguridad Nacional sobre los haitianos que residen en Estados Unidos gracias al TPS.

"Kristi Noem tiene el derecho, amparado por la Primera Enmienda, de llamar a los inmigrantes asesinos, sanguijuelas, adictos a las prestaciones sociales y cualquier otro nombre inapropiado que desee. Sin embargo, la secretaria Noem está limitada tanto por nuestra Constitución como por la APA (la Ley de Procedimiento Administrativo) a aplicar fielmente los hechos a la ley al implementar el programa TPS. El expediente hasta la fecha muestra que aún no lo ha hecho", ha continuado, antes de concluir que "el Tribunal concede la moción renovada de los demandantes para una suspensión" de la revocación del TPS.

La Justicia federal ha frenado así la eliminación de las protecciones derivada de esta medida creada en 1990 y que se ha aplicado desde entonces a los nacionales de diversos países. Con todo, la Administración Trump ha iniciado una campaña para revertir estas garantías y, hasta el momento, Seguridad Nacional ha eliminado el TPS para los ciudadanos de hasta doce países.

Los últimos han sido Haití y Venezuela, pese a que un fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito determinó el pasado viernes que Noem canceló ilegalmente el TPS para ambos, si bien esa sentencia no alteró la situación de los afectados debido a una orden del Tribunal Supremo --con mayoría de jueces republicanos-- que bloquea este tipo de suspensiones cuando son emitidas por un tribunal inferior y mientras el litigio continúa.

El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, no ha tardado en responder, y su subsecretaria, Tricia McLaughlin, ha tachado el fallo de la magistrada de Columbia como "activismo ilegal" del que la cartera saldrá "victoriosa".

La 'número dos' de Noem ha alegado que "el TPS de Haití se concedió tras un terremoto que tuvo lugar hace más de 15 años, nunca se pretendió que fuera un programa de amnistía de facto, pero así es como lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas".

"Temporal significa temporal y la última palabra no la tendrá un juez activista que legisla desde el estrado", ha agregado en una publicación en redes sociales en la que ha invocado al Tribunal Supremo, en el que la Administración Trump tiene una mayoría favorable que en múltiples ocasiones ha revertido fallos provenientes de cortes de menor rango que contravenían sus intereses.