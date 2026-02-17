Una jueza obliga a Trump a restituir la muestra sobre esclavos de la mansión presidencial de Filadelfia

Archivo - El Jardín Benjamin Rush y la Campana del Bicentenario del Parque Nacional de la Independencia, en Philadelphia (EEUU) durante un acto - Europa Press/Contacto/Photo Image Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una jueza federal de Estados Unidos ha ordenado este lunes al Servicio de Parques Nacionales restituir las exhibiciones sobre esclavos que vivieron en la antigua residencia presidencial de Filadelfia, coincidiendo así con el Ayuntamiento en que la retirada de las mismas habría sido ilegal.

"Como si ya existiera el Ministerio de la Verdad de 1984 de George Orwell, con su lema 'La ignorancia es fuerza', este Tribunal debe determinar si el Gobierno federal tiene la facultad que afirma tener: de disimular y desmantelar verdades históricas cuando tiene cierto dominio sobre los hechos históricos. No es así", ha alegado la magistrada Cynthia Rufe en el fallo, evocando el clásico libro.

La jueza, designada por George W. Bush y que también ha evocado la Declaración de Independencia --firmada en el 'Independence Hall' del propio parque histórico--, ha aseverado que "el Gobierno también afirma que la verdad ya no es evidente, sino propiedad del magistrado jefe electo y sus designados y delegados, que puede ser eliminada, ocultada o sobrescrita a su antojo. ¿Y por qué? Únicamente porque, como afirman los demandados, tiene la facultad".

Con estas palabras, Rufe ha querido atajar, en concreto, un argumento de la Administración de Donald Trump para defender la retirada de las exposiciones sobre los esclavos, alegando que "aunque muchas personas tienen una opinión firme sobre esto, otras pueden estar en desacuerdo o tener una opinión distinta. En última instancia, es en este contexto que el Gobierno decide el mensaje que quiere transmitir".

De este modo, la magistrada ha dado la razón a la ciudad de Filadelfia, que el mes pasado denunció al Departamento de Interior y al servicio de parques después de que retiraran las referencias a los esclavos que vivieron en la histórica residencia.

La administración local afirmó entonces que los cambios se debían a una orden ejecutiva firmada por Trump el año pasado en la que se ordenaba la eliminación de contenidos que "desprestigiaran de forma inapropiada a estadounidenses del pasado o del presente" y que derivó en cambios sustanciales en la Institución Smithsonian, el complejo de museos, investigación y educación más grande del mundo, fundado en 1846 en Washington D.C.