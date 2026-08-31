La Justicia de Bangladesh condena a muerte a tres hombres por una violación en grupo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Bangladesh ha condenado este lunes a muerte a tres hombres acusados de violar en grupo a una mujer en Jamalpur, en Mimensingh, en el norte del país, en octubre de 2024, y ha impuesto una multa de 100.000 takas bangladeshíes (unos 700 euros) en concepto de indemnización a la víctima.

Los condenados han sido identificados como Sattar Alí, Abdul Maleque y Anu, quienes tendrán que entregar el dinero ante la Justicia para su posterior traspaso a la víctima, según informaciones del diario 'The Daily Star'.

La acusación ha señalado que la víctima se encontraba durmiendo en su vivienda cuando los acusados la hicieron salir de la casa sobre las 11.00 horas (hora local). Posteriormente, la agarraron y la trasladaron a la fuerza hasta una zona arbolada donde la violaron. La mujer acudió poco después a una comisaría de la zona, donde presentó una denuncia contra los tes hombres.

La corte ha emitido ahora su veredicto tras analizar en profundidad el caso y recabar el testimonio de una decena de personas. Los tres se encontraban en la zona en el momento en que se ha emitido el veredicto.