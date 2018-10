La Justicia camboyana dicta la primera condena por insultar al rey

Publicado 05/10/2018 9:06:27 CET

NOM PEN, 5 Oct. (Reuters/EP) -

Un tribunal de Camboya ha condenado a un año de cárcel a un hombres de 70 años por insultar al rey, en la primera sentencia de este tipo que se adopta en el país asiático desde que entró en vigor la polémica ley este mismo año.

El acusado, identificado como Ban Samphy y miembro del ilegalizado Partido de Rescate Nacional de Camboya, fue declarado culpable el jueves por compartir un texto en Facebook sobre el monarca, Norodom Sihamoni, ha explicado su hija, Ang Vongpheak.

"Fue sentenciado a un año de cárcel por insultar al rey, pero solo se aplicarán siete meses", ha declarado un portavoz del tribunal situado en la provincia de Siem Reap, Yin Srang, en declaraciones a la agencia Reuters.

En febrero, el Parlamento camboyano adoptó por unanimidad una ley que prohíbe cualquier insulto contra la monarquía. Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos expresaron su temor por la posibilidad de que esta nueva regulación sirva para castigar a la disidencia.

"No me gusta la decisión del tribunal, pero no sé qué podemos hacer", ha declarado la hija del primer acusado, al expresar su decepción por el veredicto.