La Justicia de EEUU bloquea un mapa electoral republicano en Alabama que elimina un distrito de mayoría negra

Archivo - La gobernadora del estado estadounidense de Alabama, Kay Ivey - Europa Press/Contacto/Andrea Hanks - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Un panel de tres jueces federales ha bloqueado este martes el mapa electoral elaborado en 2023 por el Partido Republicano en Alabama, que elimina uno de los dos distritos de mayoría negra en el estado estadounidense, meses antes de las elecciones de medio mandato o 'midterms', programadas para principios de noviembre.

"La legislatura sabía perfectamente que un plan sin un distrito adicional para la población negra diluiría la oportunidad de los afroamericanos de Alabama de participar en el proceso político y promulgó intencionadamente ese mismo plan", han señalado, según ha recogido la cadena NBC News.

La redistribución electoral presentada por los republicanos en 2023 --que permitiría a la formación obtener un escaño más en las elecciones de medio mandato-- supone para los jueces una "discriminación intencional por motivos de raza en violación de la Constitución" estadounidense, concretamente de la Decimocuarta Enmienda, por lo que ha impedido que entre en vigor.

El caso se retrotrae a una decisión del Tribunal Supremo en 2023, que determinó que el mapa electoral violaba la ley del derecho al voto, si bien la legislatura republicana desobedeció dicha orden y optó por aprobar la redistribución con un solo distrito de mayoría negra. Tras ello, la corte dejó sin efecto la decisión y utilizó otro mapa electoral en las elecciones que se celebraron en 2024.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha tumbado un mapa electoral en el estado de Luisiana que garantizaba el voto de la comunidad negra, un precedente legal que ha sido utilizado ahora por los republicanos de Alabama para revivir su redistribución electoral. Es probable que el Partido Republicano apele el fallo, devolviendo nuevamente el caso al Tribunal Supremo, si bien por el momento el mapa en vigor es el de 2024.