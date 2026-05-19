La Justicia de EEUU limita los arrestos por parte del ICE en tribunales de inmigración en Nueva York

Archivo - Un tribunal federal en Manhattan, Nueva York (EEUU) - Europa Press/Contacto/Gina M Randazzo - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Justicia estadounidense ha fallado que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) solo podrán realizar arrestos en tribunales de inmigración de la ciudad de Nueva York bajo parámetros muy estrictos tras una demanda presentada por organizaciones civiles en medio de la campaña de detenciones masivas contra migrantes impulsada por la Administración Trump.

El juez federal Peter Kevin Castel del distrito sur de Nueva York ha determinado en su fallo que los agentes del ICE deberán acatar la normativa de 2021 impuesta durante el mandato del expresidente Joe Biden, que impone restricciones estrictas para llevar a cabo arrestos en juzgados especializados en inmigración.

La decisión del juez --que no es definitiva puesto que forma parte de una demanda más amplia-- impedirá de forma temporal a los agentes del ICE realizar arrestos masivos en al menos tres juzgados de Manhattan, salvo cuando haya una orden judicial y existan graves amenazas a la seguridad pública.

Esto se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitiera en enero de 2025 una directiva que derogaba la normativa de 2021 para el ICE a fin de acelerar las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Varias ONG, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), presentaron una demanda ante dichas políticas "draconianas" de arrestos después de que varias personas denunciaran haber sido detenidas durante comparecencias rutinarias ante cortes especializadas en inmigración.

Las organizaciones solicitaron entonces una medida cautelar mediante una suspensión, que el tribunal denegó parcialmente en septiembre de 2025. Tras ello, los abogados del Departamento de Justicia admitieron que el memorando emitido en enero de 2025 --que derogaba la citada normativa del ICE de 2021-- no autorizaba los arrestos en dichos tribunales, por lo que ACLU y el resto de ONG recurrieron la decisión ante la Justicia.

"Durante casi un año, hemos visto cómo agentes enmascarados del ICE emboscaban a personas no ciudadanas en los pasillos de los juzgados, tiraban al suelo a inmigrantes neoyorquinos y separaban a los niños de sus padres", ha afirmado la directora de litigios sobre derechos de los migrantes de ACLU, Amy Belsher, en un comunicado.

Por su parte, el codirector legal de Make the Road New York, Harold Solis, ha celebrado el fallo, aludiendo a que a sus clientes "se les denegó la medida cautelar, basándose en información" que posteriormente el mismo Gobierno "reconoció como falsa".

"Los juzgados de inmigración se habían convertido en lugares de miedo en lugar de un espacio para el debido proceso. Casi a diario, padres eran separados de sus hijos, estudiantes eran detenidos y seres queridos desaparecían en centros de detención inhumanos como resultado de estos arrestos en los juzgados de inmigración", ha argüido.