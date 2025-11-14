La Justicia elige nuevo fiscal al frente del caso contra Trump sobre presunta interferencia electoral en Georgia

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, ha nombrado este viernes al actual jefe del organismo que coordina a los todos fiscales en el estado de Georgia, Peter Skandalakis, como nuevo fiscal al frente del caso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar una presunta interferencia electoral durante los comicios presidenciales de 2020.

"La decisión de asumir mi responsabilidad en este asunto la he tomado únicamente tras una consideración cuidadosa y deliberada", ha indicado Skandalakis en un comunicado, agregando que la solicitud para ocuparse del caso representa "su imposibilidad de encontrar otro fiscal" que no "tenga conflictos de intereses".

Skandalakis ha explicado que ha contactado a varios fiscales, si bien todos rechazaron el nombramiento. "Dado que el plazo fijado por el juez McAfee ya ha vencido, he determinado que lo más conveniente es que me asigne yo mismo el caso", ha explicado.

Esto se produce después de que el Tribunal de Apelaciones de Georgia apartara a la fiscal Fani Willis por "conflicto de intereses" al haber mantenido una relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade, contratado también en el marco de las investigaciones contra Trump.

El mandatario está acusado junto a otras 18 personas de presionar ilegalmente a funcionarios estatales para que anularan su derrota ante el ahora expresidente Joe Biden en las elecciones de 2020, si bien el magnate neoyorquino siempre ha denunciado forma parte de una "caza de brujas" política.

Este caso hizo que el magnate republicano se tuviese que entregar a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton, tras lo que se publicó su fotografía policial, una imagen que, por sí sola, consiguió que su campaña electoral engordara sus arcas en 4,18 millones de dólares (unos cuatro millones de euros) más.