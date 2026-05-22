La Justicia francesa investigará el asesinato del periodista Yamal Jashogi tras una acusación contra Bin Salmán

Archivo - Pancartas con el rostro del periodista saudí Yamal Jashogi, asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul en 2018 - Europa Press/Contacto/Depo Photos - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Justicia francesa investigará el asesinato del periodista saudí Yamal Jashogi en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, Turquía, en 2018, después de que el Tribunal de Apelaciones de París haya admitido a trámite una denuncia presentada cuatro años más tarde por varias ONG contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán.

La organización TRIAL International ha confirmado este viernes en un comunicado a Europa Press que el tribunal así lo decidió el pasado 11 de mayo, cuando dictaminó que, junto a Reporteros Sin Fronteras --que se unió a la denuncia en 2023--, podían "intervenir como partes civiles en el caso".

"La investigación examinará las denuncias de tortura y desapariciones forzadas, ambos delitos que pueden ser procesados bajo el principio de jurisdicción universal", ha recordado la ONG, que denunció a Bin Salmán durante su visita a Francia en julio de 2022.

TRIAL International, que se personó en la causa junto a Democracy for the Arab World Now (DAWN), organización fundada por el propio Jashogi, ha celebrado la decisión del tribunal que permitirá finalmente investigar al heredero de la Corona saudí y ha asegurado que "fiel a su misión, apoyará el proceso en la medida de sus posibilidades".

Su director ejecutivo, Philip Grant, ha incidido en que "no debe haber excepciones en la lucha por la rendición de cuentas y la justicia para tales crímenes, sean quienes sean los perpetradores o quienes dieron la orden de cometerlos", al tiempo que ha lamentado que "los periodistas se encuentran entre los profesionales más perseguidos en lugares donde la libertad de expresión está amenazada".

De acuerdo a las informaciones del portal Middle East Eye, será un juez de instrucción especializado en crímenes de lesa humanidad quien examine si la denuncia puede dar lugar a procedimientos posteriores, dado que esta acusa a Bin Salmán de complicidad en torturas y desapariciones forzadas por la muerte de Jashogi, asegurando que "ordenó (su) asesinato por asfixia".

Yamal Jashogi fue asesinado y descuartizado por agentes saudíes enviados por orden del propio Bin Salmán, quien en 2019 asumió su "total responsabilidad" en el suceso, si bien negó haber dado la orden de que el periodista fuera ejecutado, en contra de lo que refleja un documento de Inteligencia estadounidense desclasificado tres años después del suceso.

El periodista, que colaboraba en 'The Washington Post', fue editor de varios diarios saudíes y llegó a entrevistar en varias ocasiones a Usama bin Laden, fallecido líder de la organización terrorista Al Qaeda. A pesar de ser durante años una figura cercana a la Casa Real saudí, la situación cambió con el ascenso al trono del rey Salmán y el nombramiento como príncipe heredero de Bin Salmán, con el que se mostró muy crítico, llegando a marcharse en 2017 a un exilio autoimpuesto.

Así, el 2 de octubre de 2018 entró al consulado saudí en Estambul para gestionar unos documentos para poder casarse con su pareja sentimental, Hatice Cengiz, si bien nunca salió de las instalaciones. Los restos del periodista, descuartizado por los agentes saudíes, no han sido localizados hasta la fecha, sin que Riad haya desvelado su paradero.