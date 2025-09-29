La Justicia de Georgia obliga al expresidente Mijail Saakashvili a pagar una multa de 3 millones de euros

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Tiflis, la capital de Georgia, ha ordenado este lunes al expresidente Mijail Saakashvili y el que fuera su jefe de seguridad, Teimuraz Dhanashia, a pagar una multa de 9 millones de laris (casi 3 millones de euros) y 300.000 de laris (unos 100.000 euros), respectivamente, en el marco de su condena por malversación de fondos.

La multa responde a las acusaciones vertidas contra el exmandatario --que gobernó entre 2004 y 2007, y después entre 2008 y 2010--, que fue condenado en marzo a nueve años de prisión por desvío de fondos públicos, un fallo que extendía tres años la sentencia que le había sido impuesta en 2018 por abuso de poder.

El tribunal ha hallado indicios de que Saakashvili utilizó el dinero para gastos personales, como comprar trajes, abrigos, pagar la educación de su hijo, someterse a tratamientos estéticos o alquilar vehículos y aviones de lujo, según informaciones de la cadena de televisión Pirveli.

El expresidente, detenido en Georgia en octubre de 2021 al regresar al país después de que las fuerzas seguridad determinaran que había entrado de forma irregular escondido en un camión, fue posteriormente enviado a prisión. El político georgiano ha sido acusado de estar involucrado en cinco casos penales y se encontraba hasta la fecha en busca y captura.

El expresidente mantuvo varias huelgas de hambre en la cárcel en protesta contra su situación, si bien el Servicio Estatal de Seguridad de Georgia llegó a acusarle en septiembre de 2023 de planear un golpe de Estado junto al Gobierno de Ucrania y la Legión Georgiana, integrada por georgianos que combaten en Ucrania frente a la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022.