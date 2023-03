La Justicia de Malasia rechaza la revisión de condena solicitada por el ex primer ministro Najib Razak

Archivo - El ex primer ministro de Malasia Najib Razak

MADRID, 31 Mar.

La Corte Federal de Malasia ha rechazado este viernes la revisión de condena solicitada por el ex primer ministro Najib Razak con una mayoría de cuatro a uno.

El ex primer ministro de 69 años, que fue condenado a doce años de cárcel en la prisión de Kajang, había pedido la absolución o una nueva audiencia, según ha publicado la agencia BERNAMA.

A principios de enero de este año presentó una solicitud para conseguir su liberación ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Najib ingresó en prisión el pasado mes de agosto después de que una corte de apelaciones confirmara la sentencia en su contra tras hallarlo culpable de delitos de blanqueo de dinero y abuso de funciones al hacerse con 42 millones de ringgit (unos 9,2 millones de euros) de SRC International, una filial de 1MDB, un fondo estatal creado por él mismo.

El ex primer ministro, derrocado por una coalición liderada por el ex primer ministro Mahathir Mohamad, se ha enfrentado a acusaciones de blanqueo de dinero desde que el diario 'The Wall Street Journal' informara en 2015 de que se habían trasferido 681 millones de dólares a una de sus cuentas personales.