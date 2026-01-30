La justicia surcoreana condena a seis meses de prisión al expresidente del Supremo por abuso de poder

Archivo - Bandera de Corea del Sur en una exposición. - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La justicia de Corea del Sur ha condenado este viernes a seis meses de prisión al expresidente del Tribunal Supremo Yang Sung Tae por abuso de poder e interferencia indebida en juicios.

En concreto un tribunal de apelación ha revertido del fallo de un órgano inferior que en primera instancia absolvió a Yang de los 47 cargos relacionados con su presunto abuso de poder judicial.

El que fuera presidente del Supremo surcoreano entre 2011 y 2017 ha sido condenado a seis meses de prisión, una pena que ha sido suspendida durante un año, ha informado la agencia surcoreana, Yonhap. Está acusado de haber utilizado los juicios como moneda de cambio en sus negociaciones con la Administración de la entonces presidenta, Park Geun Hye.

La Fiscalía considera que a través de estas maniobras buscaba promover su candidatura para un tribunal de apelación. De hecho pedía siete años de prisión para el expresidente.

Otros dos antiguos magistrados también estaban implicados en este caso y fueron absueltos por el tribunal inferior. Ahora el tribunal de apelación condenó a seis meses de prisión a uno, suspendidos durante un año, y confirmó la absolución de otro.