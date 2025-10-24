La Justicia de Turquía archiva el caso de soborno contra el líder opositor Ozgur Ozel

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Turquía ha archivado este viernes el caso abierto contra el influyente opositor Ozgur Ozel, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), investigado por sobornar supuestamente a delegados de la formación para que le votaran durante el congreso del partido que tuvo lugar en 2023.

La Justicia ha fallado ahora que no existen "pruebas suficientes" que sostengan las acusaciones, por lo que Ozel mantendrá su puesto, si bien el dictamen puede ser apelado por la Fiscalía, que se apoyaba en las declaraciones de algunos miembros del partido, que aseguraban que se habían producido irregularidades en la elección de la cúpula del CHP el pasado mes de septiembre.

El equipo legal del opositor ha insistido en que "no existe base legal para sacar adelante la demanda", al tiempo que ha negado que exista la necesidad de declarar nulos los resultados del congreso, que dieron la victoria a Ozel. La decisión judicial avala los resultados del congreso y reafirma su liderazgo, según informaciones del 'Daily Sabah'.

Por otra parte, las autoridades han abierto una nueva investigación por supuesto espionaje contra el exalcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, importante figura opositora y principal rival político del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu fue imputado el pasado mes de julio por corrupción.

Está previsto que Imamoglu, así como Necali Ozkan --uno de los líderes de la supuesta red criminal encabezada por el edil-- y el periodista Merdan Yanardag, testifiquen en el marco de la investigación al respecto.

Según las autoridades, estas investigaciones comenzaron a principios de julio con la detención de Huseyin Gun, un individuo acusado de realizar actividades de espionaje para terceros países y con grupos terroristas locales, entre ellos la organización del ya fallecido clérigo Fetulá Gulen, al que Ankara acusaba de estar detrás del intento de golpe de Estado de 2016.

No obstante, la oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso de Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascendiente en la política nacional y sus aspiraciones de vencer a Erdogan en las urnas.

La detención de Imamoglu provocó numerosas protestas en el país en medio de las acusaciones contra el Gobierno sobre su presunta influencia en el sistema judicial por motivos electoralistas. Desde su arresto, las autoridades han detenido a decenas de miembros del CHP, altos cargos de la Alcaldía de Estambul y de otros municipios del país.