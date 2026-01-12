Kallas se abre a proponer nuevas sanciones contra Irán tras la "represión" en las protestas

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, se ha abierto a proponer a los Veintisiete nuevas sanciones contra Irán tras la "represión" de su Gobierno en las manifestaciones producidas en los últimos días contra la crisis económica, que han provocado la muerte de más de 500 personas y ha dejado más de 10.000 detenidos, según un balance de la ONG HRANA.

"Estoy dispuesta a proponer sanciones adicionales en respuesta a la brutal represión de los manifestantes", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones al medio alemán 'Welt', que ha recogido Europa Press, y en las que ha tachado como "inaceptable" la violencia contra los protestantes.

Kallas no ha precisado el alcance las sanciones que sugiere ni si baraja un calendario para imponerlas, pero los ministros de Exteriores de los Estados miembro de la Unión Europea tienen prevista su próxima reunión ordinaria el 29 de enero en Bruselas, ocasión donde podrían abordar medidas punitivas contra Irán.

Con todo, la también vicepresidenta de la Comisión Europea ha recordado que la Unión Europea ya ha impuesto sanciones contra Irán, más concretamente contra los responsables de violaciones de los Derechos Humanos, de la expansión del programa nuclear iraní, así como por el apoyo de Teherán a la invasión rusa de Ucrania, y que en vista de la represión en las manifestaciones se podrían imponer otras adicionales.

"Los ciudadanos luchan por un futuro autodeterminado y lo arriesgan todo para que se les escuche. El régimen tiene un largo historial de represión de las protestas y estamos siendo testigos de una respuesta brutal por parte de las fuerzas de seguridad", ha proseguido en su explicación.

Las declaraciones de la responsable de Exteriores de la UE tienen lugar tras las cargas del régimen iraní en las protestas contra el Gobierno, iniciadas hace 15 días en las principales ciudades del país, por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida en el país.

Hasta ahora, al menos 544 personas han muerto en Irán según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA. Entre los fallecidos hay 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores, de edad y cinco civiles muertos que no estaban participando en las protestas.

Además, 10.681 personas han sido enviadas a prisión tras ser arrestadas, según HRANA, que destaca en un comunicado que la suspensión del servicio de Internet desde hace tres días dificulta la recopilación de información.

Anteriormente Kallas ha condenado las cargas "desproporcionadas" contra los manifestantes y ha pedido a Teherán que restablezca el acceso a Internet para la población. Además, en su opinión, bloquear la red mientras "se reprimen violentamente las protestas" expone a "un régimen que teme a su propio pueblo".