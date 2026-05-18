Kallas advierte que aceptar condiciones de Irán para el paso por Ormuz legitimaría el bloqueo de otros estrechos

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en declaraciones a los medios desde Bruselas - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha advertido este lunes de que aceptar las condiciones de Irán para el paso por el estrecho de Ormuz acabaría legitimando el bloqueo de la libertad de navegación en otros puntos críticos mundiales, por lo que ha defendido que las vías marítimas internacionales sean "libres y abiertas para todos".

Preguntada por las estancadas negociaciones entre Estados Unidos e Irán a cuenta del bloqueo del estrecho de Ormuz, la jefa de la diplomacia europea ha vuelto a rechazar la idea de un peaje marítimo como quiere imponer Teherán, y ha avisado de que la imposición de condiciones sobre quién puede pasar podría sentar un precedente para otros puntos críticos de navegación global.

"Si empiezas a imponer condiciones sobre qué puede pasar o no, entonces ya estás entrando en la lógica de que limitar ese paso es, de algún modo, legítimo", ha indicado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) sobre desarrollo que se celebra este lunes en Bruselas.

"Estamos intentando presionar y convencer a todos los actores de que debe respetarse la libertad de navegación, porque vemos otros estrechos en el mundo que podrían instrumentalizarse de una forma parecida, y eso no beneficia a nadie", ha proseguido la política estonia en su explicación.

Tras celebrar que el presidente de China, Xi Jinping, expresara al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, su defensa de la libre navegación por el paso de Ormuz, rechazando que se cobre un recargo por transitar la zona, ha indicado su deseo de que Pekín utilice su influencia para convencer a Teherán de abrir el estrecho de Ormuz.

PRIMERA FASE: ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ

Kallas también ha constatado que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, "con amenazas constantes y acusaciones mutuas", están "en un punto muerto", y ha lamentado que "el problema" es que ninguna de las dos partes aceptan "ningún tipo de mediación".

"Así que no tenemos mucha capacidad de influencia sobre ninguno de los dos. Por supuesto, estamos en contacto constante y diciendo que, al menos, deberíamos ponernos de acuerdo en una primera fase: detener los ataques y abrir el estrecho de Ormuz", ha indicado la Alta Representante.

Después, en su opinión, ya se podrá avanzar "para negociar los temas realmente difíciles". "Pero es muy complicado y, al final, Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán", ha concluido Kallas.