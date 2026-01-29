Kallas avisa a la industria europea de que si no acelera su producción los fondos para Ucrania "se irán fuera"

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ofrece declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores que tiene lugar este jueves en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europa para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha avisado este jueves a la industria europea de que si no acelera su producción los fondos para cubrir las necesidades urgentes de Ucrania "el dinero se irá fuera" para aquellos que sí puedan cumplir con lo que pide Kiev.

En una rueda de prensa desde Bruselas, la jefa de la diplomacia europea ha detallado que este miércoles mantuvo una reunión con un grupo de representantes de la industria de defensa, a los que avisó de la urgencia de que se desarrollaran lo suficiente para aprovechar el actual flujo de dinero hacia Ucrania.

"Les dije muy claramente que si no aumentan realmente su producción y aceleran sus procesos, van a perder este dinero, porque las necesidades urgentes de Ucrania son lo primero, y si no son capaces de satisfacerlas, el dinero se destinará a quienes puedan hacerlo", ha afirmado.

Kallas lo ha asegurado después de referirse a la propuesta de la Comisión Europea para destinar un préstamo 90.000 millones de euros a Kiev para cubrir sus necesidades de defensa de los próximos dos años, que incluye un "principio en cascada por el que, si la industria ucraniana o europea no son capaces de satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania, entonces se debe comprar fuera".