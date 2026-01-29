La UE destina 153 millones en ayuda humanitaria urgente frente al frío para Ucrania y Moldavia

Archivo - Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, escuchan al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a su llegada a una cumbre de líderes de la UE en Bruselas. - SIERAKOWSKI FREDERIC / EUROPEAN UNION - Archivo

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea desbloqueará 153 millones de euros en ayuda humanitaria urgente para ayudar a cubrir las necesidades básicas frente a la ola de frío en Ucrania y apoyar a las autoridades en Moldavia, en donde se refugian millones de ucranianos desplazados desde la invasión rusa.

El objetivo es ofrecer recursos para que la población vulnerable pueda soportar las temperaturas glaciares pese a la falta de electricidad, causa de los bombardeos rusos sobre infraestructuras energéticas críticas.

Así, Kiev contará con 145 millones de euros para protección, alojamiento, alimentos, dinero en efectivo y apoyo psicológico y acceso a agua potable y servicios médicos por parte de la población.

La ayuda urgente llega días después de que la Comisión Europea informara también del envío de 447 generadores, por un valor de 3,7 millones de euros, para restablecer el suministro eléctrico en hospitales, albergues y otros servicios esenciales.

Otros 500 generadores, todos ellos procedentes de las reservas estratégicas de 'RescEU', se están desplegando para ayudar a mantener los servicios esenciales, según ha indicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.