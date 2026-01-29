Kallas critica que Rusia "no se toma en serio" las conversaciones tripartitas con EEUU y Ucrania en Abu Dabi

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ofrece declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores que tiene lugar este jueves en Bruselas. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha cargado este jueves contra Rusia al asegurar que "no se toma en serio" las conversaciones de paz a tres partes con Kiev y Washington que empezaron la semana pasada en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, porque solo han mandado "personal militar" y no diplomático.

"Vemos las conversaciones en Abu Dabi, pero por el lado ruso solo hay personal militar presente que no tiene un mandato para acordar nada, lo que significa que definitivamente no se toman la paz en serio", ha criticado en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores que tiene lugar este jueves en Bruselas.

Así se ha referido a la reunión a tres que mantuvieron este fin de semana Rusia, Ucrania y Estados Unidos en el que las partes acordaron informar a sus gobiernos sobre los aspectos tratados y "coordinar los próximos pasos" con los dirigentes. Por parte de Ucrania fue el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, mientras que Rusia llevó al jefe de los servicios secretos militares, Igor Kostiukov.

Kallas ha añadido que Rusia, más que buscar la paz, quiere "todo lo contrario" porque "están bombardeando a los ucranianos" y tratando de "congelarlos para que se rindan", ante un invierno que está siendo "muy duro" y ante el que vaticina que se acerca "una catástrofe humanitaria".

"Ahora mismo, solo están fingiendo tenerlas (las conversaciones de paz). Vemos que están aumentando sus ataques contra Ucrania porque no pueden hacer movimientos en el campo de batalla, así que están atacando a civiles, hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, infraestructura crítica, infraestructura energética, para bombardear y congelar a los ucranianos para que se rindan", ha insistido.

Con todo, los Veintisiete ministros de Exteriores de la UE, según ha detallado la jefa de la diplomacia europea, justamente hablarán este jueves del apoyo energético que pueden ofrecer a Ucrania para tratar de paliar este "invierno muy duro" que "los ucranianos están sufriendo de verdad".

También ha celebrado que los ministros han apoyado sin objeciones la decisión de la Comisión Europea adoptada en diciembre de incluir a Rusia en la lista negra de lavado de dinero. "Creo que cualquier medio para presionar a Rusia para que negocie de verdad es bueno y vamos a seguir adelante con esto", ha reivindicado.