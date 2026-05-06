Kallas califica a la OTAN como "la piedra angular" de la defensa europea

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se reúne con Kaja Kallas, alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. - OTAN

BRUSELAS 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido que "la OTAN es la piedra angular de la defensa europea", y se ha mostrado dispuesta a trabajar con la Alianza Atlántica para "fortalecer la contribución de Europa" a la organización.

Así lo ha asegurado tras mantener este miércoles en Bruselas una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien ha hablado del apoyo de las dos instituciones a Ucrania, de los últimos ataques no provocados de Irán a países de la región, así como de la preparación de la defensa europea.

"La OTAN es la piedra angular de la defensa europea. Estamos de acuerdo en que debemos trabajar juntos para fortalecer la contribución de Europa a la OTAN. Una OTAN más europea hace tiempo que está pendiente", ha sostenido la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

Kallas ha detallado que los ministros de Defensa de la UE, que se reunirán el próximo martes en la capital comunitaria, discutirán la importancia de la Alianza Atlántica para la defensa europea y cómo aumentar la contribución del Viejo Continente a la OTAN.