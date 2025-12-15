Kallas confía en que la presión de EEUU para la adhesión de Ucrania a la UE levante el veto de Hungría

Archivo - La Alta Representante, Kaja Kallas, en una reunión semanal del colegio de comisarios en Bruselas. - Bogdan Hoyaux/European Commissio / DPA - Archivo

BRUSELAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha expresado este lunes su confianza en que la presión de Estados Unidos a favor de que Ucrania se integre en el bloque comunitario haga que Hungría levante su veto a la apertura de negociaciones.

En rueda de prensa al término de la reunión de Exteriores de los 27, la jefa de la diplomacia europea ha señalado que la adhesión a la UE debe basarse en los méritos de cada país, ya sea en el caso de Ucrania, Moldavia o cualquier otro candidato.

"No hay atajos", ha recalcado, después de que las negociaciones de paz incluyan el horizonte de la adhesión europea, con 2027 como posible fecha de referencia.

En todo caso, la Alta Representante ha indicado que el hecho de que la adhesión europea se incluya en las negociaciones de paz evidencia que Washington "está ejerciendo presión" para la integración europea, en contradicción con el bloqueo que ejerce Hungría.

"Puede ser una señal positiva para los Estados que están bloqueando la apertura de los capítulos de negociación", ha indicado en una referencia a la posición de Budapest. La apertura de negociaciones está congelada por el veto que ejerce Hungría a iniciar las conversaciones sobre los primeros capítulos de adhesión.

Todo pese a que la Comisión Europea considera que tanto Ucrania como Moldavia cumplen todos los criterios necesarios para iniciar la negociación de entrada a la UE. Hungría se desmarcó de una reciente reunión entre la UE y Ucrania en Leópolis que dirigentes magiares denunciaron como "una representación teatral de la élite proguerra en Bruselas".