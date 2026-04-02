Kallas defiende ampliar la misión naval de la UE en el mar Rojo 'Aspides' en los esfuerzos por reabrir Ormuz

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha defendido este jueves la ampliación de la misión naval de la UE en el mar Rojo 'Aspides' en el marco de los esfuerzos internacionales por reabrir el estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de Irán en represalia por la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

"La misión naval 'Aspides' de la UE ya ha prestado asistencia a 1.700 buques en el mar Rojo y debe ampliarse. No podemos permitirnos perder otra ruta comercial fundamental", ha señalado en redes sociales al término de una reunión por videoconferencia con representantes de 40 países para abordar la reapertura del estrecho.

Kallas, que ha agradecido a la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, por la convocatoria del encuentro, ha defendido que Ormuz "es un bien público mundial". "No se puede permitir que Irán cobre a los países una tasa para dejar pasar a los buques. El Derecho Internacional no reconoce los sistemas de pago por paso", ha manifestado.

La jefa de la diplomacia europea ha reiterado el apoyo de los Veintisiete a "la labor de la ONU en relación con los corredores humanitarios en el estrecho para facilitar la salida de alimentos y fertilizantes" y ha destacado que el organismo "dispone de herramientas para rastrear y facilitar el tránsito que podrían contribuir" en este sentido.

El Gobierno británico ha organizado esta cumbre con ministros de Exteriores de 40 países con la vista puesta en movilizar "de toda la gama de herramientas diplomáticas y económicas y de presión" para que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, clave en el comercio mundial, en particular para el suministro de petróleo.

Entre estas medidas figuran, según ha indicado Londres en un comunicado al término de la reunión en línea, "estudiar medidas económicas y políticas coordinadas, como sanciones" en caso de que el estrecho permanezca cerrado, así como alcanzar "acuerdos conjuntos para reforzar la confianza en los mercados y en las operaciones", lo que incluye colaborar "con los operadores navieros y los organismos del sector para garantizar un intercambio de información coherente y oportuno".