Kallas destaca que la muerte de Jamenei "es un camino abierto a un Irán distinto"

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, ha destacado que la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, "es un camino abierto a un Irán distinto".

"La muerte de Alí Jamenei es un momento decisivo en la historia de Irán. Incierto es lo que viene ahora, pero es un camino abierto a un Irán distinto, uno en el que su gente pueda tener más libertad para modelarlo", ha afirmado Kallas en redes sociales.

La jefa de la diplomacia comunitaria ha destacado que ha mantenido contactos con otros socios, incluidos los países de la región "quienes soportan todo el peso de las acciones militares de Irán" para buscar "pasos prácticos para la desescalada".

El mensaje de Kallas viene acompañado de una imagen en la que da a entender que ha mantenido contacto con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 y con los ministros de países como Israel, Jordania, Egipto, Turquía, Qatar, Omán, Bahréin y Kuwait.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha contactado con el rey Abdalá de Jordania. "Nos solidarizamos plenamente con el Reino Hachemita de Jordania tras los ataques iraníes de ayer", ha resaltado.

Von der Leyen se ha referido también a la muerte de Jamenei. "Con la marcha de Jamenei, el pueblo iraní renueva la esperanza. Debemos asegurarnos de que el futuro les pertenezca y puedan forjarlo", ha planteado, aunque ha alertado del "riesgo real de inestabilidad" y de una posible "espiral de violencia".

Jamenei ha muerto en los bombardeos estadounidenses e israelíes lanzados contra los centros de poder político y militar de Irán con el objetivo declarado de lograr un cambio de régimen.